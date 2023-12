Mulher que chantageou Lee Sun-kyun é presa pela polícia após morte do ator; entenda caso

Uma mulher suspeita de chantagear o ator Lee Sun-kyun, de 48 anos — famoso no Ocidente por participar do filme "Parasita" — foi presa pela polícia da Coreia do Sul, na última quarta-feira (29). As informações são do jornal Korean Herald. Ela foi levada à delegacia horas depois do corpo de Lee ter sido encontrado sem vida em um carro.

Conforme o jornal coreano, a mulher, de pouco mais de 20 anos, é acusada de extorquir cerca de US$ 38 mil do ator.

Antes de morrer, o ator declarou à polícia que essa jovem e outra, identificada como "A" e funcionária de um bar, estavam o chantageando. As duas já haviam tirado dele US$ 270 mil.

Investigações

"A" havia denunciado às autoridades que o artista havia consumido drogas ilícitas no apartamento dela. A Coreia do Sul tem uma estrita política anti-drogas, até mesmo para o uso de maconha.

A mulher em questão foi presa depois de não comparecer a um procedimento de "revisão substantiva de um mandado de detenção". Na Coreia, segundo a publicação, este processo funciona para que a pessoa suspeita apresente seu caso perante um juiz.

Na manhã desta sexta-feira, familiares de Lee Sun-kyun se despediram dele em velório restrito a amigos e parentes. A cerimônia aconteceu no salão funerário do Hospital Universitário Nacional de Seul, na Coreia do Sul. Atriz e ex-concorrente ao concurso Miss Coreia do Sul, a viúva Jeon Hye-jin esteve, a todo momento, ao lado dos dois filhos, frutos do relacionamento com Lee. Todos os familiares estão muito consternados com a perda, segundo a imprensa local.