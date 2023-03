Mulher que alegava ser filha de Silvio Santos tem exame de DNA divulgado

O resultado do exame de DNA indicou que Clemozeide Lundgren, que alegou em 2020 ser filha do apresentador Silvio Santos, de 90 anos, não é da família Abravanel. O conteúdo do teste foi revelado pelo portal iG Gente nesta segumda-feira (13).

Clemozeide, de 70 anos, ganhou na Justiça o direito de realizar o teste de reconhecimento de paternidade.

"Houve exclusão da paternidade biológica na análise comparativa do DNA do sr. Senhor Abravanel em relação a Clemozoide Terezinha Lundgren. Os resultados laboratoriais obtidos após a tipificação de 46 locos genéticos do DNA dos periciados foram analisados, confirmados e reconfirmados por meio de exames genéticos de prova, de contraprova e re retroprova", diz o laudo.

A coleta de DNA foi realizada em 30 de agosto de 2022, e o resultado saiu em 8 de setembro, ainda segundo o portal. Os advogados do apresentador e dela acompanharam todas as etapas da coleta.

Clemozeide recorreu na Justiça

Após o resultado, Clemozeide recorreu à Justiça e pediu a realização de um novo exame, alegando que o Silvio Santos não foi até o local da perícia para a realização do teste. O exame foi realizado na casa do apresentador, mas que ela não foi autorizada a entrar na propriedade para ver a coleta, ainda segundo a mulher que se diz herdeira do SBT.

Outro ponto levantado pela defesa de Clemozeide é que não foi possível realizar a coleta de sangue em Silvio, que teria feito um exame sanguíneo no dia anterior, sendo realizado o teste de mucosa oral.

Em decisão expedida em 8 de março, a Justiça entende que não há margens para acreditar que o resultado possa ter passado por qualquer interferência.

"Julgo improcedentes os pedidos declaratórios de paternidade e de retificação de assentamento de nascimento, ora apreciados, e assim o faço com resolução do mérito", diz a sentença do juiz Rafael Meira Hamatsu Ribeiro.