Jogo da discórdia do BBB 23 desta segunda-feira (13) será com o clássico balde

Boninho, diretor do BBB 23, revelou, em post no Twitter, que o Jogo da Discórdia desta segunda-feira (13) no reality show será com o clássico balde.

"Por que não apimentar o Jogo da Discórdia!!! Tá tudo calmo hahaha. Amanhã tem balde!!!!! E eles é que vão assumir essa tarefa!!!", escreveu ele, no domingo (12).

No BBB 22, a atriz Maria foi expulsa do reality show no mesmo Jogo da Discórdia. Ao virar o balde em Natália Deodato, ela acabou batendo com o item com força na cabeça da sister. A produção anunciou a expulsão de Maria na manhã seguinte ao Jogo da Discórdia.