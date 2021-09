MTV MIAW 2021: veja horário, onde assistir, categorias e quais as atrações

O MTV MIAW 2021, substituto do antigo prêmio VMB, ocorre nesta quinta-feira (23), a partir das 22h. Com apresentação da cantora e drag queen Pabllo Vittar e do comediante Rafael Portugal, o evento premiará os maiores destaques do ano no entretenimento e na internet e terá performance de Luísa Sonza, Ludmilla, Manu Gavassi, entre outros artistas.

Conforme o portal TodaTeen, os artistas Lagum, L7nnon e Mart'nália farão apresentação conjunta, a qual deve integrar o rol de atrações junto a shows de Mariah Nala e Pedro Sampaio.

O evento também contará com homenagens ao ator e humorista Paulo Gustavo, morto em decorrência da Covid-19, e ao rapper Emicida.

Prêmios

A premiação tem 33 categorias, que variam em modalidades de música, séries, estilo e internet. Na seção musical, estão prêmios como Melhor Artista, Hino do Ano, Álbum ou EP do Ano e Feats, que podem ser Nacional ou "Gringo".

No entanto, as categorias musicais não estão voltadas apenas a trabalhos de artistas da indústria fonográfica: até os fãs podem ser condecorados, em "Fandom Real Oficial".

Nessa categoria, porém, os aficionados de artistas como Anitta, Lady Gaga, RBD e Justin Bieber estão no páreo com seguidores de influenciadoras como as ex-BBBs Juliette Freire e Bianca Andrade, a Boca Rosa.

Segundo o CanalTech, entre os principais destaques musicais, estão Luísa Sonza e Pabllo Vittar, cada uma com nove indicações. Anitta vem logo em seguida, concorrendo em oito categorias.

Outras categorias

Além das já citadas, o MTV MIAW tem prêmios voltados para a atuação na internet, como "Memeiro", "Meme pra Vida", "Reeleire do Ano" e até mesmo "Pet Influencer", para bichos de estimação de famosos.

Legenda: Escolha dos vencedores é feita a partir de engajamento com as hashtags relacionadas nas redes sociais Foto: reprodução/MTV

Há, também, categorias voltadas para humor ("Ri Alto"), estilo ("Style do Ano"), reality shows ("Realeza do Reality"), entre outras.

Onde assistir

O evento será transmitido por meio do canal da MTV brasileira na televisão, além do Facebook da MTV Brasil. O Pink Carpet — a entrada oficial da premiação — terá apresentação de Spartakus e Mareu a partir das 21h.