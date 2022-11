Morre Clarence Gilyard Jr., ator de 'Duro de Matar' e 'Top Gun'

Clarence Gilyard Jr., conhecido pelo filme 'Top Gun: Ases Indomáveis' e por 'Duro de Matar', longa em que interpretou o hacker vilanesco Theo, morreu aos 66 anos. Conforme a revista Variety, a notícia foi confirmada nesta terça (29) pela Universidade de Nevada, onde ele trabalhava como professor de artes cênicas desde 2006, sem citar a causa da morte.

No local em questão, o artista dedicava ao ensino de jovens atores. A reitora, Heather Addison, definiu o astro como "um feixe de luz e força para todos ao seu redor". "Nós vamos amá-lo para sempre e sentiremos sua falta, professor G!", escreveu.

Destaques no cinema

O ator começou a ganhar destaque na carreira no início dos anos 1980, interpretando o oficial Benjamin Webster, na série 'CHiPs'. Depois, teve um pequeno papel em 'Karatê Kid 2: A Hora da Verdade Continua' e após, em 'Duro de Matar'.

Gilyard Jr. também esteve na TV, interpretando o detetive particular Conrad McMasters, na série 'Matlock', entre 1989 e 1993. No mesmo ano, estreou em 'Chuck Norris: O Homem da Lei', aparecendo ao lado do astro do título como Jimmy Trivette, braço direito do impiedoso Cordell Walker. Depois, esteve nos dois primeiros filmes da franquia religiosa 'Deixados Para Trás' e 'Uma Questão de Fé'.