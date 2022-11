Morre aos 63 anos Irene Cara, atriz e cantora de 'Fame' e 'Flashdance'

A cantora e atriz norte-americana Irene Cara, vencedora de Oscar, conhecida por hits de filmes clássicos dos anos 80, como 'Flashdance' e 'Fame', morreu nesta sexta-feira (25), aos 63 anos, na Flórida, Estados Unidos.

A notícia foi confirmada neste sábado (26) pela assessora da artista, Judith Moose, que detalhou à AFP que o corpo de Cara foi encontrado em suaprópria casa, na sexta. "Ela era uma alma maravilhosamente talentosa, cujo legado viverá para sempre através de sua música e filmes", disse, em nota, a agente.

"Esta é a pior parte de ser publicitária. Não acredito que tenho que escrever isso, muito menos divulgar a notícia. Por favor, compartilhe seus pensamentos e memórias de Irene. Estarei lendo cada um e sei que ela estará sorrindo nos seus. Ela adorava seus fãs", escreveu Moose no Twitter.

Não se sabe ainda a causa da morte. Segundo a assessora, a informação será divulgada "quando estiver disponível".

Carreira

Cantora, compositora e atriz, Cara ficou mundialmente conhecida com o filme 'Fame', lançado em 1980. No longa, ela interpretou a artista Coco Hernandez, dona de dois dos maiores hits do filme: 'Fame' e 'Out Here On My Own'.

Poucos anos depois, em 1983, a cantora alcançou o auge da carreira com a canção 'Flashdance…What A Feelin', composta em parceria com Giorgio Moroder e Keith Forsey, que foi tema do filme 'Flashdance'.

Foi com esse hit, inclusive, que Cara conquistou o Oscar de Melhor Canção, além do Grammy Awards por Melhor Performance Pop Vocal Feminino e o Globo de Ouro por Melhor Canção Original.

Cara foi formada em música, dança e canto e, na década de 1970, ainda muito jovem, começou a frequentar os palcos e programas de televisão, incluindo 'The Tonight Show', com Johnny Carson.