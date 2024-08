Jade Picon comemora primeiro papel em cinema: 'Feliz e ansiosa'

Jade Picon, de 22 anos, publicou nesta sexta-feira (09), um vídeo no Instagram, onde mostra sua reação ao receber um convite para participar do elenco do filme nacional "Cinco Júlias", uma adaptação de um livro do roteirista Matheus Souza.

"Quando será que eu vou ter uma resposta falando: 'Oi, Jade! Você passou. Você é a Julia", disse a influenciadora no primeiro momento da publicação, gravado enquanto ainda esperava o resultado do teste.

O vídeo então é cortado para o momento em que a atriz, em uma reunião, vibra ao receber o chamado. Em seguida, ela pula ao abraço de uma amiga, e aparece tendo as primeiras provas como a personagem, com novo cabelo e testes de figurino.

"Um pouco desse momento especial que estou vivendo! Muito feliz e ansiosa para vocês conhecerem a Júlia", escreveu ela na legenda do vídeo.

Veja também Zoeira Jade Picon surge loira após transformação radical para nova personagem Zoeira Jade Picon lamenta ter batido o carro: 'Melhor ter ficado em casa' Zoeira Jade Picon e ator de ‘Elite’ curtem juntos festas de Réveillon

Nos comentários, seguidores parabenizaram a artista pela conquista. "Que fofura! Feliz por você", disse uma fã. "Nem conheço as Julias ainda , mas já é a minha favorita", brincou outra.

Jade inclusive também já postou uma foto junto das outras quatro atrizes escolhidas para protagonizarem o longa, que chega em breve aos cinemas brasileiros. Ananda Morais, Sanny Feijó, Ayomi Domenica e Valentina Daniel serão as outras Julias.

O livro conta a história de cinco garotas com o mesmo nome que têm as vidas transformadas após todas as mensagens já enviadas no mundo por e-mail e pelas redes sociais vazarem na internet. O roteiro já foi uma peça de teatro em 2016.