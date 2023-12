Jade Picon e ator de ‘Elite’ curtem juntos festas de Réveillon

Jade Picon e André Lamoglia, astro da série “Elite”, trocaram beijos e estão curtindo juntos as festas do Réveillon Amoré, em Pernambuco, segundo o “Extra”.

Os dois foram vistos e fotografadas no primeiro dia do evento, e surgiram numa selfie entre amigos. Ainda conforme o jornal, eles trocaram beijos após a aparição pública.

Legenda: Jade e André aparecem em selfie com amigos Foto: Reprodução/Instagram

Jade e André já haviam tido um breve affair, em junho do ano passado, quando ele veio ao Brasil. No entanto, o ator mora na Espanha, e a ex-BBB no Brasil, por isso o relacionamento não foi em frente.

Jade está solteira desde 2021, quando terminou o romance com o ator João Guilherme. André também está solteiro, mesmo tendo chamado a atenção de Anitta e Rafaella, irmã de Neymar, quando esteve em solo brasileiro em 2022.