Previsão do signo de Aquário para hoje, 11 de agosto

Depois de dias intensos, o Domingo pode ser um dia de renovação. Aproveite o dia para recarregar as baterias. Que tal reservar um tempo para si mesmo(a) e descansar, isso pode ser fundamental para manter o equilíbrio. A Lua no signo de Escorpião pode ser desafiadora, mas também traz muita regeneração. É como se você encontrasse forças e recursos extra para seguir. Busque uma atividade relaxante ou um passeio prazeroso ao ar livre. A Lua faz um aspecto harmonioso com Mercúrio e Vênus no signo de Virgem, faça uma pausa para refletir sobre suas metas, planos e tudo que você quer conquistar. Planeje e organize suas ideias para iniciar bem a semana.

Signo de Aquário hoje

O conselho de hoje é se entregar às mudanças. Resistir só trará mais estresse e impede o fluxo natural das oportunidades em sua vida e carreira. Quando você para de tentar controlar cada detalhe, permite que as coisas aconteçam de maneira mais orgânica e surpreendente. Esteja aberto para adaptar-se ao novo. Isso não só alivia a pressão sobre você, mas também abre espaço para crescimento e descobertas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.