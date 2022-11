Morre Héctor Bonilla, ator de 'Chaves', aos 83 anos

O ator mexicano Héctor Bonilla, conhecido por interpretar a si mesmo em "Chaves", morreu aos 83 anos nesta sexta-feira (25). A Secretaria da Cultura do México detalhou que o artista tinha sido diagnosticado com câncer.

"Lamentamos a morte do ator mexicano Héctor Bonilla (1939-2022), de quem nos lembraremos por suas atuações em filmes emblemáticos como "Rojo Amanecer", "Viviana" e "El bulto", entre outros. Descanse em paz", detalhou o órgão oficial mexicano.

No seriado "Chaves", dava vida a um personagem que encantava as personagens femininas e deixava os homens com ciúmes. Devido à participação na vila mexicana, Héctor passou a ser conhecido no Brasil.

Héctor Bonilla

O ator nasceu em 14 de março de 1939, Tetela de Ocampo, em Puebla, no México. Ao longo da vida, atuou em produções para teatro, cinema e televisão, tendo formação pela Escola de Artes Cênicas do Instituto Nacional de Belas Artes do México (INBA).

Ele atuou em filmes como María de mi corazón (1979), Amanhecer Vermelho (1989) e La leyenda de una máscara (1991).

Conforme a revista Quem, também trabalhou como dublador, dando voz a personagens como o tio Oscar e tio Felipe do filme "Viva: A Vida é uma Festa".