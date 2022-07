Modelo Rangel Carlos viaja com marido após ganhar R$ 200 mil em presentes de clientes de luxo

Rangel Carlos, modelo, youtuber e acompanhante de luxo, revelou que nas últimas duas semanas esteve em Dubai com o marido, Elquer Carlos. Ela ainda contou que os momentos luxuosos no exterior foram bancados com presentes em dinheiro de seus clientes. O valor chegou a R$ 200 mil.

Conforme Rangel, foram bolsas, sapatos, joias, perfumes, um celular, roupas, o pacote de viagem e transferências em pix.

"Convertendo tudo em real, eu ganhei, em presentes e dinheiro, mais de R$ 200 mil. Foram passeios em Dubai, hotel 5 estrelas, restaurantes caros e tudo o que eu tenho direito", conta.

Casamento poliamoroso

De acordo a Quem, Rangel e Elquer têm um casamento poliamoroso. Ele também não se importa de ela ser acompanhante de luxo, e inclusive a incentiva.