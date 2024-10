Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, recebe alta um ano após ser baleado na cabeça

Após mais de um ano em tratamento por um tiro na cabeça que sofreu, Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, recebeu alta hospitalar, nesta segunda-feira (7). Em comunicado, Isabella Aglio, filha do baixista do Ultraje a Rigor, agradeceu a equipe médica do Hospital São Luiz, na unidade do Itaim, na Zona Sul de São Paulo.

"Agradecemos a todos os profissionais que cuidaram do meu pai até aqui - médicos, enfermeiros e técnicos, fisioterapeutas, fonoterapeutas e também o pessoal da segurança e de limpeza que o ajudaram a evoluir até a alta hospitalar. Agora, estamos com o planejamento do tratamento elaborado pelas novas equipes em mãos e vamos encarar essa fase com muito carinho", disse.

Mingau se recuperava de uma cirurgia de colocação de prótese no crânio em setembro deste ano. O músico já havia passado por outros procedimentos para retirar a bala e estilhaços de vidro.

"Foi um processo demorado, porque o convênio não liberou a prótese sob medida. Tivemos que entrar na Justiça, que deu ganho de causa para nós e obrigou a empresa a fornecer a prótese", explicou Isabella na época.

A filha do artista disse que seu pai segue ensinando a família a "ter paciência". "E demonstra uma força absurda. Responde aos pedidos da minha mãe e meu exprimindo pelo olhar o que ele quer. E cada dia é uma emoção diferente”, finalizou.

Relembre o caso

Em setembro de 2023, Mingau foi baleado em Paraty, no Rio de Janeiro, após ter o carro alvejado enquanto passava pelo bairro Ilha das Cobras.

As investigações da Polícia apontam que o crime teria sido cometido por traficantes que comandam a região. O caso ocorreu no trajeto com destino à São Paulo, ele estava próximo à Praça do Ovo. O carro do músico era de grande porte, cor escura e tinha película nos vidros, o que dificultava a identificação do motorista.

Segundo a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), quatro dos cinco suspeitos do crime foram detidos.

Em janeiro de 2024, Mingau chegou a receber alta e continuar o tratamento em um clínica, contudo voltou a ser hospitalizado em fevereiro.