Mileide Mihaile revela nova casa em São Paulo em vídeo no YouTube; assista

A influenciadora Mileide Mihaile deixou Fortaleza para viver em São Paulo, como adiantado pelo Diário do Nordeste em março deste ano. Nesta semana, ela revelou imagens do novo lar no YouTube.

Em vídeo, Mileide fez um tour pela residência. Ela vive no novo lar com a mãe e o filho, Yhudy, fruto do relacionamento com o cantor Wesley Safadão, que atualmente também reside na capital paulista.

Veja cômodos da casa de Mileide Mihaile:

Conforme Mileide Mihaile, a casa ainda vai passar por algumas reformas. O quarto dela, por exemplo, ainda está sendo decorado, assim como a parte externa do imóvel.

Por conta do trabalho como influenciadora digital, um dos cômodos será transformado em estúdio para os ensaios e vídeos que ela faz.

"A maior parte das minhas roupas ainda está em Fortaleza, por enquanto no closet só algumas peças de roupa e os álbuns de fotos do Yhudy. Ainda tem os cabelos que usei no carnaval aqui", diz ela ao mostrar a casa.

A sala é vista com paredes de vidro. No vídeo, é possível ver ainda piscina na área externa da casa, com alguns coqueiros.