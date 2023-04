Membros da família real não têm interesse em falar com Harry no dia da coroação de Charles

O Palácio de Buckingham confirmou a presença de Príncipe Harry na coroação do Rei Charles III, marcada para o dia 6 de maio. No entanto, conforme o jornal Daily Mail, grande parte da família real não tem interesse em falar com o Duque de Sussex, além de “saudações básicas”, inclusive seu irmão, Príncipe William.

O motivo são as revelações que Harry fez tanto em sua biografia recém-lançada, “O que Sobra”, e no documentário da Netflix, “Harry & Meghan”.

Fontes da publicação ainda relataram que as únicas exceções são as princesas Beatrice e Eugenie, primas de Harry, que ainda mantém uma relação de proximidade com o primo.

Ainda segundo o Daily Mail, mesmo sabendo do possível mal-estar, Harry decidiu participar da coroação por saber que é maior dia da vida do pai. Ele sentiu que era o certo estar presente.

O Duque de Sussex participará da coroação sozinho. Meghan Markle ficará na Califórnia, onde eles moram atualmente, com os filhos do casal, Archie - que completa 4 anos no dia 6 de maio -, e Lilibet, de 1.

Apesar de ter confirmado presença, não é esperado que Harry se junte à família na tradicional procissão e nem na sacada do Palácio de Buckingham.