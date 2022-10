Mel Maia nega namoro com MC Daniel

Após rumores de romance entre Mel Maia e MC Daniel, a assessoria de imprensa da atriz negou a informação. Conforme o Yahoo! Notícias, a equipe detalhou, na quarta-feira (26), que os dois são apenas amigos.

O caso ganhou repercussão após MC Ryan SP, um amigo da atriz e do funkeiro, afirmar que os artistas estavam juntos. A declaração foi dada em uma live no Instagram do cantor do hit "Felina", na quarta.

"Ele tá namorando com a Mel Maia, tá gente? Tá namorando com a Mel Maia! O moleque tá famoso, entendeu. Mel Maia e ele, é isso! Mel Maia, você é da hora! Você trata o moleque bem, então é isso mesmo!", revelou.

Porém, a assessoria de Mel afirmou que a informação não procede.

Rumores de namoro

Ainda segundo o Yahoo! Notícias, os boatos de romance entre Mel e Daniel começou depois de os dois interagirem nas redes sociais.

Em entrevista ao "Sobre Funk", no YouTube, o funkeiro disse que "pegaria" três famosas, dentre elas estavam: a cantora Anitta, a influenciadora Vanessa Lopes e Mel Maia.

Porém, depois da declaração, compartilhou stories do momento em que mencionava Mel, dizendo que era brincadeira e eles eram "brothers". Ela, por sua vez, respondeu: "Brothers! Mas se eu render… Haha! Brincadeira".