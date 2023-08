Meghan se preocupa que Kate Middleton ‘se intrometa’ em conversa de Harry e Charles, diz site

Conforme fontes do site Heat Magazine, Meghan Markle está preocupada com a possibilidade de Kate Middleton se intrometer na conversa que Harry terá com o pai, o Rei Charles III, na próxima semana, em Londres.

A ideia é que o príncipe participe de uma “negociação de paz”, e eles tenham uma conversa franca sobre as tensões desde que Harry e Meghan abdicaram dos títulos reais e se mudaram para os Estados Unidos.

Por isso, Kate se interessou a participar da conversa, e Harry concordou, já que tem muito respeito pela cunhada. “Meghan não ficará feliz se ele prosseguir com isso, já que ela odeia a ideia de não estar lá para se defender. Meghan não pode deixar de sentir que Kate está se intrometendo nos negócios deles”, explicou a fonte.

Desde que a ex-atriz passou a falar na mídia abertamente sobre seu período como parte da família real britânica, Kate teria se sentindo traída após afirmações de Meghan, como dizer que ela a fez chorar no dia de seu casamento, e que a Princesa de Gales atrapalhou a reaproximação de Harry e William.

Novo perfil

Recentemente, Meghan abriu uma nova conta no Instagram, dando a entender que deve voltar os trabalhos como atriz. A duquesa precisou excluir o perfil em 2018, quando entrou para a família real.