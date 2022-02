Médica que socorreu diretora morta acidentalmente por Alec Baldwin processa equipe do filme 'Rust'

A médica responsável pelo set do filme 'Rust', Cherlyn Schaefer, entrou com uma ação contra a equipe do longa por conta do tiro acidental ocorrido no set do longa que matou a diretora de fotografia, Halyna Hutchins. A arma estava sob sendo manuseada pelo ator Alec Baldwin.

Segundo reportagem do portal TMZ, a profissional de saúde alega que tem lidado com sofrimento emocional após o acidente. Estão citados na ação o armador Hannah Gutierrez-Redd e o assistente de direção Dave Halls por suposta negligência.

Schaefer teria sito a primeira pessoa a prestar socorro a Halyna após o tiro. Além disso, ela teria ligado para a emergência solicitando um helicóptero médico para levá-la ao hospital.

Ela cita o ocorrido como algo que causou "um tremendo choque, trauma e sofrimento emocional grave". A documentação da ação também cita a mestre de adereços do filme, Sarah Zachry, que deveria informar sobre a munição da arma no filme.

Acidente em set

No dia 21 de novembro de 2021, o ator Alec Baldwin apontava uma arma para câmera no set de filmagem do filme "Rust" quando o revólver disparou, atingindo e matando a diretora de fotografia Halyna Hutchins.

O artista recebeu o equipamento bélico de um assistente, que disse que ela estava descarregada, segundo as autoridades de Santa Fé, no novo México, Estados Unidos, em documentos oficiais.

O diretor também foi ferido na ocasião, chegou a ser hospitalizado, mas resistiu. O projétil atingiu a região do peito da diretora de fotografia.