MC Carol compartilha fotos de mansão: 'Casa dos meus sonhos'

A funkeira MC Carol publicou nesta quinta-feira (10) fotos de sua nova casa e refletiu sobre as dificuldades financeiras que enfrentou no seu passado.

“Quero compartilhar com vocês, uma grande conquista na minha vida. Eu me dei uma mansão de presente!!! A casa dos meus sonhos, do jeito que eu sempre quis!”, escreveu ela no Instagram.

"Já cheguei a fazer sete shows num sábado a R$ 50 cada um. E isso quando eu recebia, porque o contratante fugia e não pagava. Mas é fazer a parada por amor e ter fé que um dia a parada não ia dar ruim".

A cantora, de 31 anos, mora atualmente com o marido, ator de filmes adultos Cosme Santiago.

'Competindo com a Rihanna'

O casal abriu as portas do novo imóvel para o Podpah, e recebeu o surfista e ex-BBB Pedro Scooby, que mostrou os detalhes da mansão.

Na residência, rodeada de muito verde, há uma grande piscina, acompanhada de uma churrasqueira na área externa, onde também é possível encontrar um closet que armazena as roupas dos shows de Carol.

MC Carol disse estar em um dos melhores momentos de sua carreira. "Estou competindo com a Rihanna", brinca a cantora, que ainda concorre ao Grammy Latino 2024 na categoria Melhor Música Urbana em Português com "Fé nas Maluca", seu feat com Iza.