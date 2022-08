Masterchef 2022: horário e onde assistir ao vivo episódio desta terça-feira (9)

Nesta terça-feira (9), vai ao ar mais um episódio do reality show gastronômico Masterchef 2022. O programa, da Band TV, começa às 22h30 e pode ser acompanhado no site da emissora ou no aplicativo BandPlay.

O 13º episódio da temporada contará com uma prova classificatória para a semifinal. Pela primeira vez, quem vai ao mercado são os chefs, que escolherão os ingredientes para os participantes em 3 minutos.

Legenda: Pela primeira vez no programa, quem vai ao mercado são os chefs Foto: Reprodução/Band TV

Como será a prova de eliminação hoje?

Para tornar a disputa ainda mais acirrada, os cozinheiros se enfrentarão em duelos. Cada dupla vai cozinhar com os ingredientes escolhidos por um dos chefs. O melhor de cada batalha garante uma vaga entre os cinco semifinalistas, enquanto o pior segue direto para a prova de eliminação.

No desafio final, quem estiver na berlinda terá de fazer um bolo Charlotte, conhecido por ser cheio de processos e exigir muita organização, conhecimento e criatividade.

Que horas começa o Masterchef 2022 hoje?

O programa começa às 22h30, na Band TV, no site da emissora e no aplicativo BandPlay.