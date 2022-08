Masterchef 2022: horário e onde assistir ao vivo episódio desta terça-feira (2)

Nesta terça-feira (2), vai ao ar mais um episódio do reality show gastronômico Masterchef 2022. O programa, da Band TV, começa às 22h30 e pode ser acompanhado no site da emissora ou no aplicativo BandPlay.

Em clima de reta final, os sete cozinheiros restantes terão de reproduzir um dos pratos da peruana Pía Leon, eleita a melhor chef mulher do mundo no ano passado. E com ela na sala.

A cozinheira do Peru veio ao MasterChef Brasil como convidada e vai avaliar como foi o desempenho dos chefs amadores. Os melhores na rodada inicial garantem mais uma semana.

Restam na disputa Fernanda, Fernando, Jason, Lays, Melina, Rafael e Renato.

Como será a prova de eliminação de hoje?

No último desafio do episódio, os cozinheiros farão um ballotine, clássico prato francês que possui muitas técnicas e processos.

Ele é elaborado com um frango inteiro desossado, que será servido com molhos e acompanhamentos. O participante com o pior desempenho vai ser mandado para casa.

QUE HORAS COMEÇA O MASTERCHEF 2022 HOJE?

O programa começa às 22h30, na Band TV, no site da emissora e no aplicativo BandPlay.