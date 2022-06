Masterchef 2022: horário e onde assistir ao vivo episódio desta terça (7)

O 4º episódio da temporada do MasterChef Brasil 2022 começa às 22h30 nesta terça-feira (7). É possível acompanhar a transmissão do reality ao vivo pelo site do programa da Band ou pelo aplicativo BandPlay.

Segundo o portal, os cozinheiros amadores poderão escolher os adversários com quem desejam duelar. Dessa forma, passarão por um desafio com molhos e o pior irá para a Prova de Eliminação.

O QUE ACONTECERÁ NO EPISÓDIO DE TERÇA (07/06)?

Prova 1: os participantes precisarão preparar sobremesas clássicas e terão que dar lances para conquistar o doce que querem fazer.

Quem utilizar a melhor técnica no preparo do prato garantirá uma vaga no mezanino. O que vem na sequência é a temida prova de eliminação.

Desafio de eliminação: os cozinheiros deverão preparar um quitute de boteco conhecido como “bolovo mollet” nos bares brasileiros e com versões diferentes espalhadas por vários restaurantes.

O petisco precisa estar perfeito por fora e apresentar a gema mole e brilhante. Apesar de parecer algo simples, o preparo exigirá muita paciência e delicadeza dos concorrentes para que a execução não seja malfeita. O autor da pior receita deixa o programa.