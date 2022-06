Masterchef 2022: horário e onde assistir ao vivo episódio desta terça (14)

O 5º episódio da temporada do MasterChef Brasil 2022 começa às 22h30 nesta terça-feira (14). É possível acompanhar a transmissão do reality ao vivo pelo site do programa da Band ou pelo aplicativo BandPlay.

Segundo o portal, os cozinheiros amadores enfrentarão a primeira prova externa da temporada, em clima de quadrilha de festa junina.

O QUE ACONTECERÁ NO EPISÓDIO DE TERÇA (14/06)?

Prova 1: os competidores serão divididos em dois times e terão de preparar um banquete de São João para dançarinos e músicos acostumados com as comidas típicas de festa junina.

Cada time deverá fazer três pratos salgados e três doces, além de uma bebida. Os concorrentes ainda terão um ingrediente obrigatório no menu: milho ou mandioca.

Desafio de eliminação: o grupo perdedor enfrentará um desafio de reprodução com técnicas da cozinha contemporânea.