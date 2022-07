Masterchef 2022: horário e onde assistir ao vivo episódio desta terça (12)

O 9º episódio da temporada do MasterChef Brasil 2022 começa às 22h30 nesta terça-feira (12). É possível acompanhar a transmissão do reality ao vivo pelo site do programa da Band ou pelo aplicativo BandPlay.

Os eliminados Adílio, Bruno, Daniel, Fernanda, Genesca, Larissa, Mário e Mitiko retornam ao programa para a repescagem.

O QUE ACONTECERÁ NO EPISÓDIO DE TERÇA (12/07)?

Os oito participantes da repescagem passarão por dois desafios. No primeiro, chamado "Muro MasterChef", eles terão de trabalhar em duplas, mas ser o que seus parceiros estão fazendo, pois terão obstáculos impedindo a visão.

Às cegas, os participantes têm de reproduzir receitas e empratamentos bem parecidos. Eles podem se comunicar gritando por meio da barreira. As melhores duplas seguem para o desafio final.

A Torre de Éclair será a definidora do vencedor, que retornara à competição. Os cozinheiros vão preparar a clássica sobremesa francesa, a éclair, que é revelada em uma torre gigantesca.

O éclair é um doce cheio de técnicas e que exige muito conhecimento em confeitaria, além de criatividade. Os participantes restantes vão montar uma estrutura de pelo menos dois tipos diferentes do doce. A

