Mariana Rios comemora mudança de endereço após ter casa assaltada

Após sentimentos de aflição e impotência por ter tido a casa assaltada em São Paulo, Mariana Rios postou uma foto em meio a diversas caixas, dentro de um caminhão de mudança. A imagem, publicada nesse domingo (12) no Instagram, aparece acompanhada de um texto reflexivo sobre a beleza de abraçar o novo.

"Ao fechar um ciclo, imediatamente começamos um outro. Às vezes ficamos tão apegados às nuvens que se formam no céu, que esquecemos de abrir a janela do avião depois da decolagem. Lá no alto, é que observamos o lindo tapete de algodão visto de cima, o céu mais azul do que nunca, o sol irradiando sua beleza. Assim também é a vida!", começou a atriz.

A mensagem continuou: "Às vezes transformamos um problema em um céu cheio de nuvens, não enxergando o que está por vir. A plenitude só é sentida por aqueles que não tem medo de alçar voos mais altos, de enfrentar os desafios com a mesma força que a decolagem de um avião exige". Por fim, a artista escreveu, em tom de conselho para os seguidores: "Não se contente em olhar somente para um palmo acima do seu eixo. Olhe além! Melhor do que ter medo, é confiar na beleza do desconhecido!".

Nos comentários, uma enxurrada de mensagens desejou felicidades nesta nova fase. O cantor César Menotti foi um dos primeiros a escrever e disse: "Menina sábia". O ex-BBB Rodrigo Mussi também se manifestou: "Toda minha admiração e torcida por você". Já o empresário Caio Fischer brincou: "Só penso no open house". Dentre os fãs, frases de "Deus te proteja" e "Novo ciclo cheio de luz" foram uma constante.

Assalto a casa

Mariana Rios teve a casa em São Paulo furtada, na tarde do dia 28 de outubro. Em um relato nas redes sociais publicado no dia seguinte, a atriz contou que foram levados itens como bolsas, malas, sapatos, joias e dinheiro. "Atenção. Minha casa em São Paulo foi assaltada ontem à tarde [sábado, 28]. Eles entraram num momento em que não havia ninguém em casa. Várias coisas de valor foram levadas", disse a atriz em uma série de postagens.

Em seguida, a famosa disse: "Muito ruim ver imagens de pessoas invadindo a sua casa, roubando o que você comprou e conquistou com tanto trabalho, mas agradeço a Deus por não estar lá e ter sido poupada de um trauma maior."