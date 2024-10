'Mania de Você': Viola descobre farsa de Mavi e vilão terá semana difícil na novela; veja

A semana de Mavi (Chay Suede) não será nada fácil em 'Mania de Você', novela das 21h na TV Globo. Dono do resort Albacoa, ele tem mentido sobre a própria riqueza, mas vai ser desmascarado por Luma (Agatha Moreira) e terá que se explicar para Viola (Gabz).

Tudo começará com a demissão de Luma do restaurante de Viola. Abalada com a situação, ela vai montar um plano para acompanhar os monitores da administração do resort. É justamente em uma sala reservada que ela vai observar o gerente recebendo ordens de Mavi.

Ainda no mesmo plano, Luma vai acionar o botão do alarme do incêndio do hotel e um grande tumulto terá início. O caminho, então, ficará livre e a jovem conseguirá entrar na cobertura, descobrindo por meio das câmeras que é Mavi quem comanda o empreendimento.

Rudá será o primeiro a ouvir a descoberta. "Eu tinha certeza, te falei, sabia que o Mavi tava escondendo alguma coisa, só não imaginava que era uma bomba dessa! O jogo começou a virar!", contará Luma.

Chantagem de Luma

Encurralado, Mavi oferecerá uma quantia considerável pelo silêncio da rival: R$ 2 milhões. Mas se ele pensa que tudo acabará assim, está muito enganado.

"Até eu conseguir acabar com você! Dinheiro não vai trazer de volta a mágoa de ter ficado com você e levado um golpe. E muito menos os anos que perdi vivendo na dureza, lá em São Paulo", prometerá.

Luma explicará a Rudá que precisa incorporar uma frieza além do necessário. O plano, ela continua, será conseguir provas concretas contra o vilão para "acabar com ele".

Viola descobre riqueza

Já Rudá será o responsável por contar toda a falcatrua de Mavi para Viola, mas ela não vai acreditar no relato do ex-namorado, só desconfiando de tudo horas depois.

Para tirar tudo a limpo, Viola vai confiscar o celular de Mavi e descobrirá tudo ao ver a luz da cobertura acesa enquanto ele procura pelo aparelho.

"Eu quero chegar lá na sua cobertura, Mavi", dirá ela, enquanto ele se faz de desentendido. "Acabou a brincadeira, Mavi! Eu quero ir lá em cima. Eu já sei que você mora na cobertura", finalizará Viola.