Malvino Salvador e Kyra Gracie falam de casamento de 11 anos: 'Respeito é essencial'

O casal Malvino Salvador e Kyra Gracie posou para um ensaio do Gshow em comemoração ao Dia dos Namorados, celebrado no Brasil nesta quarta-feira (12), e falou sobre o que é essencial para manter o casamento de 11 anos.

“Respeito, cuidado e atenção ao outro são essenciais. E algo muito importante... a admiração! Eu admiro muito a Kyra, e sei que ela também me admira”, disse Malvino ao site.

O ator reforçou que eles têm suas diferenças, mas ceder é importante. “Acho que guardar incômodos dentro de si pode acabar causando uma explosão no futuro, então prefiro falar logo sobre o que me incomoda. Às vezes me sinto meio 'cri cri', pensando se estou enchendo o saco (risos). Mas, no final, acho que é melhor assim, porque não fico me remoendo. A Kyra costumava guardar mais as coisas, mas hoje em dia ela também fala o que a incomoda. Isso tem ajudado muito a gente a superar desafios juntos”.

Kyra reforça que “nem tudo é um conto de fadas”. “Houve épocas em que dormimos em quartos separados, tivemos desacordos e brigamos. Momentos de estresse e trabalho intenso podem facilmente interferir na harmonia do casal se não tivermos cuidado”.

Ela ainda falou sobre o fato deles serem sócios em algumas empresas. “Às vezes, o trabalho se confunde com a vida pessoal. Houve momentos em que deixamos passar do ponto e percebemos que estávamos perdendo o equilíbrio. A vida é assim: você equilibra, sai do trilho e precisa realinhar. Por isso, é importante estar sempre se autoavaliando para manter a harmonia”.

Pais de três filhos, ele também falaram da importância da família. “É importante mostrar para os filhos, nos pequenos gestos, que existe parceria e gentileza no relacionamento. Eles precisam confiar que estamos tomando decisões seguras. E nós, como pais, temos que seguir o mesmo caminho nas nossas atitudes e ensinamentos. Não pode um falar uma coisa e o outro dizer o contrário”.

