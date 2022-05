Mãe de Marília Mendonça revela que passou por tragédia com a mesma idade de Leo, filho da cantora

Um ciclo se repetiu na família de Marília Mendonça. Ruth Moreira, mãe da cantora, revelou que viveu momentos difíceis quando tinha a mesma idade que seu neto, Leo, ao perder a mãe.

Em entrevista à Cátia Fonseca, no Melhor da Tarde de sexta-feira (6), Dona Ruth diz que quer preparar o neto para enfrentar tudo. "Eu perdi minha mãe e tinha a idade dele [Leo]. Eu acho que agora é a vez do Leo assumir o meu posto, não é? Ele vai ser forte. Ele vai crescer forte e saber lidar com todas as situações. Não vai sofrer essa dor como nós sofremos, mas ele adoeceu. Deus está preparando ele para assumir meu posto, porque um dia vai ser a minha vez de ir", desabafou.

Dona Ruth divide a guarda da criança de dois anos com o pai dele, o cantor Murilo Huff. "Tenho responsabilidade pela vida do Leo, do filho, não tinha só da minha filha. Eu não questionei, apenas agradeci os 26 anos brilhantes que ela passou comigo. O dinheiro nunca subiu para a cabeça dela, sempre foi humilde. Até hoje por ter deixado um filho para mim", completou.

"Foi uma tragédia, e não foi só minha filha. As pessoas esquecem o valor, estão dando valores que o dinheiro não compra. Ninguém fala dos pilotos, do Bahia [Abicieli Dias, irmão de Ruth], que era um ótimo assessor e quase um filho meu. Essa dor fica muito maior quando não é só um filho", finalizou Ruth.