Mãe de Gabriel Medina fala sobre 'período chato' e web aponta indireta para Yasmin Brunet

Após Gabriel Medina conquistar a medalha de bronze do surfe masculino nas Olimpíadas de Paris 2024, a mãe do surfista, Simone Medina, movimentou a internet ao parabenizar o herdeiro durante entrevista. Conforme apontado por usuários, ela teria aproveitado o momento para mandar uma indireta para a ex-nora, Yasmin Brunet.

Em conversa com equipe da CazéTV, Simone afirmou estar feliz por ver o filho comemorar a vitória ao lado do padrasto, Charles Saldanha, com quem parou de treinar durante o período em que esteve casado com a modelo.

“Estou feliz por ele, estou feliz que ele está feliz, estou feliz porque ele está lá com o Charles. Isso, para nós, é uma grande vitória. A gente passou alguns períodos meios chatos, mas agora, graças a Deus, a gente voltou mais forte”, disse Simone, durante a entrevista.

Nas redes sociais, o “período chato” foi interpretado por diversos usuários como a época em que Medina e Yasmin estiveram juntos, quando, segundo declarações dadas pela mãe do atleta, o surfista se afastou dos parentes.

RELEMBRE RELACIONAMENTO DE YASMIN E MEDINA

O relacionamento entre Yasmin e Gabriel começou em plena pandemia, em 2020. Ao final do mesmo ano, eles oficializaram a união e a ex-BBB passou a ser notícia pela relação conflituosa com a família do atleta.

Nas Olimpíadas de Tóquio, realizadas em 2021, o casal virou assunto na internet após Medina solicitar ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) a ida da esposa ao Japão, o que foi prontamente negado.

A união chegou ao fim no ano seguinte, menos de dois anos após o casal trocar alianças no Havaí.