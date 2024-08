Medina supera peruano e garante bronze nas Olimpíadas de Paris

Nesta segunda-feira (5), nas águas de Teahupo'o, no Taiti, Gabriel Medina venceu Alonso Correa e conquistou a medalha de bronze para o Brasil no surfe masculino das Olimpíadas de Paris 2024. O brasileiro não se deixou abater pela semifinal, onde não conseguiu pegar ondas suficientes para tentar o ouro, e somou 15.54 pontos contra 12.43 do peruano.

O Brasil se mostra forte na modalidade que ainda é nova nos Jogos, pois em 2024 aparece pela segunda vez na história da competição. Em Tóquio-2020, Italo Ferreira levou a medalha de ouro para a amarelinha.

Até chegar à final, Medina bateu o japonês Connor O'Leary e o salvadorenho Bryan Perez na primeira fase. Nas oitavas eliminou mais um atleta do Japão, Kanoa Igarashi, que havia tirado o brasileiro na última edição das Olimpíadas. Nas quartas foi contra o brasileiro João Chianca. Na semifinal parou no australiano Jack Robinson.

VEJA O TEMPO REAL:

Começou! E dessa vez temos 35 minutos de bateria.

Alonso Correa consegue um tubo apertado e consegue sair.

Peruano aguarda pontuação.

Gabriel Medina não fica para trás e vai forte para a onda.

6.83 para o peruano.

Medina faz 5.67

Alonso Correa soma mais 5.00 pontos e amplia a vantagem.

Alonso Correa (PER): 11.83 (6.83 + 5.00)

Mais nota para o peruano. 5.60

Medina pega boa onda e não desiste.

7.50 para Medina! VAMO BRASIL

Linda onda de Medina!

É LÍDER!!

ELE TÁ IMPOSSÍVEL! Mais uma boa onda para Gabriel Medina. 7.77 na pontuação.

Temos parciais de 15.27 para o Brasil, contra 12.43 para o Peru.

Medina consegue mais uma onda e aguarda nota.

7.77 mais uma vez! O bronze está próximo.

É BRONZEEEEEE, É GABRIEL MEDINAAA, É BRASIL!