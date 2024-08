Tatiana Weston-Webb é prata no surfe feminino dos Jogos Olímpicos

Tatiana Weston-Webb é prata! A representante do Brasil enfrentou a americana Caroline Marks, dos Estados Unidos, na noite desta segunda-feira (5). Ela é a primeira medalhista do surfe brasileiro em Olimpíadas. A disputa ocorreu em Teahupo'o, no Tati.

As condições do mar em Teahupo'o seguiram ruins. As duas começaram com notas baixas. Mas a americana conseguiu pegar as melhores ondas e somou 10.50 ao final da disputa. Tati buscou reação, mas sem tempo suficiente para buscar o ouro. Ela fechou a disputa acumulando 7.63 no somatório.

Mais cedo, Gabriel Medina garantiu o bronze para o Brasil ao derrtar o peruano Alonso Correa. Em duas edições de Jogos Olímpicos, o Brasil já garantiu três medalhas. Além das que foram conquistadas nesta segunda, Ítalo Ferreira levou o ouro em Tóquio 2020.

ACOMPANHE EM TEMPO REAL:

21h55 - Daqui a pouco tem Tati Weston-Webb na disputa pelo ouro.

21h57 - Tati enfrenta a americana Caroline Marks.

22h05 - E nada de onda...

22h09 - Caroline tira 0.50 na primeira onda.

22h10 - Tati tem nota 0.33

22h14 - Tati consegue nova onda, com nota 0.43. Mar não colabora.

22h19 - Caroline tira nota 7.50 e tem nota 8 no total.

22h23 - Tati consegue nota 5.83. Marks soma mais um 1.43.

22h33 - Tati tira 4.50 e fica com a prata. Ouro para os Estados Unidos.