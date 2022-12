Mãe de Deolane faz publicidade nas redes após boatos de internação em UTI

A mãe de Deolane Bezerra virou assunto nas redes sociais no último fim de semana e parece estar aproveitando a visibilidade para faturar nas redes sociais. Entretanto, a estratégia foi mal vista, já que ela, supostamente, estava internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e teria sido o motivo para a desistência de Deolane da 'Fazenda 14'.

A ex-peoa estava, até domingo (4), confinada na sede do reality da Record. Porém, as irmãs da 'Dra.', como Deolane é conhecida no Instagram, foram até o local com fãs e fogos de artifício exigindo a liberação da influenciadora, alegando que a mãe delas, Solange Bezerra, estava internada na UTI.

Nenhum motivo para a suposta internação foi apresentado pelas irmãs. Após a confusão na portaria da sede do reality, a organização do programa comunicou Deolane sobre a história da saúde da mãe e a então participante desistiu do jogo.

Um dia após a liberação, Solange utilizou a própria rede social para fazer propaganda. "Vamos fazer uma renda extra na roletinha que mais premia", escreveu ela em um Stories, aparentemente bem de saúde, divulgando um site de um jogo online.

Suspeita

Não demorou para que os espectadores do programa questionassem a ida ao hospital. Muitas suposições apontam que a estratégia teria sido uma forma de retirar Deolane do programa, impedindo que ela perdesse o prêmio para a atriz Bárbara Borges, principal favorita da Fazenda deste ano.

"A mãe da Deolane boazinha postando publi nos stories. Como já suspeitava, era só armação para dizerem que ela saiu por um motivo sério e não porque não aceitou perder para a Babi", escreveu uma telespectadora da Record.

Além da publicidade, outra irmã de Deolane não pareceu muito preocupada com a internação da mãe. Dayanne Bezerra foi uma das primeiras convidadas a chegar na Farofa da Gkay, evento realizado pela humorista em Fortaleza.