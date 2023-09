Luva de Pedreiro vai homenagear o Vasco da Gama em nome do filho

Amor por time é mesmo algo sem limites. É nisso que acredita o influenciador baiano Luva de Pedreiro. À espera do primeiro filho com Távila Gomes, o famoso afirmou que vai homenagear o time do coração, Vasco da Gama, no nome da criança.

O menino, que vai se chamar Cristiano Ronaldo em celebração ao jogador português, receberá sobrenome dedicado ao time carioca. "Cristiano Ronaldo da Gama Laurino Santana", anunciou o influenciado durante entrevista, nesta quarta-feira (27), ao podcast PodPah.

Na conversa, Luva revelou que o craque ficou sabendo primeiro a novidade. "Eu estava em um evento com ele [Cristiano Ronaldo] e contei", afirmou.

Luva e Távila anunciaram a gravidez em 25 de agosto. Em 3 de setembro, o casal fez um chá revelação em um condomínio de luxo em Pernambuco. Com balões e fumaça colorida, descobriram que serão pais de um menino.