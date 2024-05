Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 1 de maio

Maio chegou pedindo delicadeza e tato. A Lua está minguando em Aquário e pede sossego. Deixe minguar tudo que agita suas emoções e descarregue a tensão. Avalie tudo o que você tem feito e o que conseguiu alcançar. Você já dispõe de muita clareza, agora só precisa valorizar a sua independência pessoal. Abril foi um mês muito transformador e Maio chega trazendo um conflito entre Vênus e Plutão nos ensinando que é inútil ignorar as mudanças, pois elas já estão em movimento e é impossível detê-las.

Signo de Capricórnio hoje

A Lua minguante pede cautela nos assuntos financeiros. Sinto que até o dia 12/10 muito do que você está construindo e desejando será testado. Seja responsável com seu valor e seus recursos. Muito cuidado com os impulsos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.