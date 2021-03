Lumena deve ser a 5º eliminada do BBB 21, aponta enquete do Diário do Nordeste

A psicóloga Lumena Aleluia é a favorita a deixar o Big Brother Brasil 21 nesta terça-feira (2), segundo aponta o resultado parcial de enquete organizada pelo Diário do Nordeste.

Até as 16h30 desta segunda (1º), a disputa entre ela, o crossfiteiro Arthur e o cantor Projota alcançou mais de cinco mil votos dos leitores do site. Segundo os números, a baiana deve deixar o confinamento com cerca de 54,6% de rejeição do público do reality show.

Enquanto isso, Projota deve levar 42,2% dos votos e Arthur apenas 4,2%. Entretanto, vale lembrar, a pesquisa realizada pelo Diário do Nordeste não afeta os resultados apresentados pela Rede Globo.

Vote na enquete:

Paredão de aliados

Projota, Lumena e Arthur foram ao quinto paredão da 21ª edição do programa após uma dinâmica complicada na última semana. O início da berlinda foi previsto no sábado (27), quando o Big Fone tocou e Carla Diaz mandou Lumena, Rodolffo e Fiuk para a possível eliminação.

Já no domingo (28), durante a votação na casa, o líder João Luiz indicou Projota, enquanto Arthur foi enviado pelos demais participantes, com o total de seis votos.

O que ninguém esperava era que o rapper teria um certo "poder" na noite. Ele foi o responsável por tirar Fiuk do paredão, resultado na ida dos restantes à Prova Bate e Volta.

Com o alívio de Rodolffo, Lumena, Arthur e Projota, aliados do jogo na "casa mais vigiada do Brasil", se uniram na berlinda da semana.