Luma de Oliveira fala sobre infidelidades na juventude: 'traí sim, várias vezes'

A ex-modelo Luma de Oliveira está prestes a ser representada nos cinemas, com o filme sobre a vida do empresário Eike Batista, e revelou ter sido infiel em diversos relacionamentos durante a vida. Com o empresário, no entanto, nenhuma traição ocorreu.

"Traí sim, e várias vezes na minha juventude, mas não tenho orgulho disso. Eu era imatura, impulsiva. Não fui fiel e, quando traída, me senti diminuída", pontuou em conversa com a revista Veja. Luma e Eike foram casados de 1991 a 2004.

Filme estreia em setembro

Ela será representada pela atriz Carol Castro no filme 'Eike - Tudo ou Nada', que estreia dia 22 de setembro nos cinemas. Em um dos momentos do longa, a coleira de Luma com o nome do empresário também deve ser mostrada.

Enquanto isso, quem interpreta Eike é Nelson Freitas. "O Eike é uma figura muito popular, sua história é conhecida, tem o casamento com a Luma de Oliveira. Até chegar no seu envolvimento com o petróleo, quando deu tudo errado", disse o ator em entrevista ao canal Otalab.