Luiz França se pronuncia após denúncia de agressão contra Maria Melilo: 'Meu lado não foi exposto'

O humorista Luiz França se pronunciou, pela primeira vez, nessa quinta-feira (18), após a namorada, a campeão do BBB 11, Maria Melilo, denunciá-lo por violência doméstica. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele argumentou que seu lado da história ainda não foi exposto e que a realidade dos fatos ainda será esclarecida.

No Boletim de Ocorrência, registrado em uma delegacia em São Paulo no último sábado (13), foram anexadas imagens da ex-sister com hematomas e até mesmo um corte no braço. Na gravação, o comediante disse que também tem fotos e vídeos do que aconteceu na data em que a companheira diz que foi agredida.

Vim nesse momento de turbulência apenas dizer que o meu lado da história ainda não foi exposto e nem será agora por respeito ao meu lado psicológico e da pessoa envolvida. Estamos muito abalados", declarou.

Na publicação, ele também afirmou que as pessoas descobrirão a verdade sobre o caso na hora certa. Então, contou que os fatos estão sendo apresentados as autoridades competentes e pediu empatia pela situação.

"O momento é de resguardo emocional e apuração dos fatos. Gostaria que todos pudessem ter empatia com os envolvidos. Peço que entendam que no momento certo mostrarei tudo e vou me pronunciar sobre os fatos", disse.

Mais cedo, também nessa quinta-feira, Maria surgiu em um vídeo, postado por um salão de beleza, onde é possível observar que ela possui hematomas em um dos braços.

Segundo ela, o casal teria discutido por ciúmes e, então, ela foi golpeada pelo namorado, com socos e chutes

Suposta crise de ciúme e agressão

Conforme o Boletim de Ocorrência, o qual o jornalista Leo Dias teve acesso, a agressão a ex-BBB aconteceu no último fim de semana, durante um churrasco. Na ocasião, segundo ela, o casal teria começado a discutir por ciúmes e, então, ela foi golpeada pelo namorado, com socos e chutes. Maria solicitou medida protetiva contra o então companheiro.

Nessa quarta-feira (17), ela usou as redes sociais, logo após o caso se tornar público, para tranquilizar os fãs. "Em respeito a todos que se preocupam comigo, informo que estou bem e peço, por gentileza, que da mesma forma respeitem minha privacidade", publicou.

Três dias após a denúncia, Luiz negou, em depoimento à Polícia, que tenha agredido a ex-BBB. Ele afirma que a briga começou por ciúme e que foi Maria quem deu início à discussão. O humorista relatou ainda que a então namorada pegou o celular dele e o atacou com arranhões e socos.

Ainda de segundo as declarações, a jovem atirou taças e copos nele e pegou uma faca para ameaçá-lo. Luiz disse que se trancou em um quarto, e a ex-BBB teria dado facadas na porta do cômodo.

O romance entre os dois começou em 2021, conforme o jornal Extra.