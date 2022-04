Lucy Alves fala sobre ser bissexual: 'gosto de pessoas'

Lucy Alves confirmou ser bissexual em entrevista à revista Quem. No começo do mês, a cantora e atriz foi flagrada trocando beijos com a produtora Victoria Zanetti.

"Sou bissexual, e posso te falar que gosto de pessoas e me apaixono facilmente por pessoas que têm uma alma bonita", contou ela.

A artista disse, ainda, não ter problema em falar sobre sua sexualidade e defende a liberdade das pessoas serem quem são.

"Você pode viver o que você quiser, você tem que sentir essa liberdade e essa leveza para ser quem você é e fazer as coisas que você gosta. Então, para mim, não tem problema nenhum falar sobre isso", disse.

Novo álbum

Ainda na entrevista, Lucy aproveitou e falou sobre o lançamento de seu novo álbum, com turnê prevista para o próximo mês de maio.

“As canções de ‘Perigosíssima’ trazem um pouco da minha experiência, do que queria falar, de viver a minha vida do jeito que eu quero, bebendo, dançando, falando de relacionamentos modernos, de romance, é um discurso muito meu. Na verdade, acho que é um discurso de nós, mulheres, nem é tão novidade. A mulher, no ano de 2022, tem esse discurso e essa postura, então é muito atual”, finalizou.