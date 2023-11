Luciele di Camargo comenta relação com Denilson e diz que se afastou da TV para cuidar dos filhos

Luciele Di Camargo, 46 anos, irmã da dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano, fez algumas revelações ao podcast A Mãe Tá Off sobre o relacionamento com o ex-jogador de futebol Denilson, 46, e, também, sobre maternidade e carreira artística.

A atriz, que interpretou a versão jovem da personagem Djenane, em “Senhora do Destino” (2004), é mãe de Maria Eduarda, de 13 anos, e Davi, de 8 anos. Ela e o esportista estão casados desde 2010 e, juntos, há mais de 15 anos.

Na atração apresentada por Rúbia Baricelli e Paola Guaraná, que foi ao ar no início novembro, Luciele falou que está longe da telinha por conta dos filhos.

“Às vezes me chamam para fazer testes, mas nunca fui, porque eu não consigo me desprender”, disse ela, e completou: “Mas eu não consegui ver qualquer oportunidade como mais atrativo do que ficar em casa cuidando da minha filha, vivendo os pequenos e grandes momentos dela”. O último trabalho de Luciele na TV foi na novela “Bela, a Feia”, de 2009.

MATERNIDADE

Sobre a relação com Denilson e a maternidade, Luciele contou que engravidou um mês após iniciar o relacionamento com o comentarista esportivo e que tomou um susto quando ficou sabendo que esperava um bebê. Disse também ter ficado apreensiva sobre o que as pessoas iriam pensar dela.

“Na hora de virar os olhinhos, os dois viram, mas a responsabilidade costuma recair só sobre as costas da mulher”, desabafou. Contudo, a gravidez era tubária, o que impossibilitou o desenvolvimento do feto. A primeira filha do casal, Maria Eduarda, acabou nascendo algum tempo depois.

Na entrevista, a esposa de Denilson recordou quando o ex-atleta disse a ela que gostaria de ser pai. Na época, Luciele, que havia acabado de sair de “A Fazenda”, em 2009, achou que não seria uma boa ideia. “Nós estávamos nos relacionando há pouco mais de um ano, tínhamos acabado de ficar noivos e estávamos planejando nos casar em breve. Achei que era uma boa esperar”, explicou.

Contudo, devido à insistência de Denilson, a própria Luciele começou a repensar a decisão de não ter filhos naquele momento. “Chegou um dia que eu falei para ele que iria estipular três meses de prazo para engravidarmos. Parei de usar qualquer método contraceptivo e no terceiro mês de nossa tentativa descobri que estava grávida”, disse.

Durante a conversa, a atriz contou que Denilson queria muito ser pai. Porém, ao mesmo tempo, o comentarista da Band não largava a “barra da saia” da mãe. Segundo a irmã de Zezé e Luciano, o ex-jogador de futebol deixou a casa dos pais somente aos 33 anos. “Nós nos casamos, a Maria Eduarda estava para nascer e ele continuava indo à casa dos pais todos os dias. Ele saía do trabalho, ia direto para lá e voltava de banho tomado”.

Tal situação, portanto, começou a incomodar bastante Luciele. A ponto, inclusive, de “colocá-lo contra a parede”. “Certo dia, cheguei para o Denilson e disse: ‘Eu não preciso disso. Sou mulher para ter minha filha sozinha. Ou você vai lá e busca todas as suas coisas e muda esse seu roteiro e esteja aqui ou você vai e não precisa mais voltar’”, reproduziu a esposa do ex-Seleção Brasileira.

Felizes no amor

Em maio deste ano, Luciele Di Camargo e Denílson comemoraram mais um ano de casados. Em sua rede social, a atriz compartilhou fotos celebrando com o ex-jogador de futebol e falou sobre o que almeja para os próximos anos de relacionamento.

Curtindo um jantar em grande estilo com champanhe, o casal apareceu apaixonado comemorando 13 anos de união. “13 anos de casados hoje! 30/05/2010 foi a data escolhida para nos unirmos perante a sociedade, porque no céu e perante Deus já estávamos unidos segundo a vontade DELE”, disse a artista.