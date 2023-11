Andressa Urach revela ter 'amizade colorida' com o ex-marido

Andressa Urach, 36, está vivendo uma "amizade colorida" com o ex, o oficial de Justiça Thiago Lopes. Os dois são pais de Leon, de um ano e nove meses, e estão viajando juntos pela Serra Gaúcha. A informação foi dada nessa terça-feira (21) pela própria modelo, no Instagram.

"Digamos que a palavra que estamos vivendo neste momento, sim, é uma amizade colorida e sem cobranças. E bem colorida! E eu gosto muito", confessou.

Nos últimos dias, ela tem dito nas redes sociais que o único impedimento para voltar com Thiago é seu trabalho como criadora de conteúdo adulto. "Se eu não tivesse passado por um problema financeiro, nunca teria me separado. Se, no futuro, ele não estiver com ninguém, eu continuar sentindo o amor que sinto por ele e tiver concluído meus objetivos financeiros, gostaria, sim, de passar o resto da minha vida com ele", declarou Andressa.

De 'só amigos' para 'amigos coloridos'

No último dia 13 de novembro, no início da viagem para Gramado, Andressa foi às redes sociais afirmar que ela e o ex, Thiago, eram "só amigos".

À época, ela escreveu: "Eu e o Thiago somos só amigos. Chegamos a um acordo devido ao Leon, de decidir ser mais próximo, conviver mais juntos, já falei para ele passar Natal aqui em casa com a mãe dele e o Leonzinho. Agora que estamos amigos, estamos nos respeitando. Seremos amigos próximos, mas não relacionamento. Nós estamos muito bem. A gente nunca teve um relacionamento tão bom, de tanta amizade e respeito mútuo como agora".