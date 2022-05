Linn da Quebrada se pronuncia após ataques transfóbicos de Nego Di: 'Atitude desesperada'

A ex-BBB e cantora Linn da Quebrada se pronunciou pela primeira vez, nessa segunda-feira (2), sobre os ataques transfóbicos que recebeu por parte do humorista Nego Di. O também ex-BBB chamou a paulista de “traveco machorra”, durante um show de stand-up.

Em postagem no Twitter, Linn afirmou que as atitudes de Nego Di parecem “meticulosamente pensado pra deslegitimar tudo que temos construído há muito tempo. Pra nos distanciar ainda mais da nossa humanidade”.

Veja texto na íntegra:

Mais tarde, a ex-BBB voltou a comentar sobre o assunto com um longo texto no Instagram. Neste caso, Linn da Quebrada desabafou sobre os ataques.

Entenda caso

Durante um show de stand-up, Nego Di chegou a falar dos órgãos genitais de Lina e do beijo que ela deu em Maria durante o BBB22, em tom preconceituoso.



“Travesti pegou uma ‘mina’, beijou uma ‘mina’. Que isso? Os travecos querem me enlouquecer?”, diz ele em um dos trechos mais chocantes do show.

Não é a primeira que Nego Di repercute nas redes sociais por uma fala preconceituosa. Em janeiro deste ano, o ex-BBB 21 causou revolta após debochar do vídeo íntimo vazado da sister Natália, do BBB 22, a chamando de "dálmata", por conta do vitiligo.

O humorista teve a conta no Instagram suspensa depois das declarações polêmicas.