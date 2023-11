Lexa se irrita com fãs que não aceitam fim do casamento com MC Guimê: 'já deu'

A cantora Lexa se incomodou com o fato de alguns fãs não superarem o término de seu casamento com MC Guimê e usou o seu perfil no “X”, antigo Twitter, nesta terça-feira (21), para desabafar sobre a situação.

Veja também

Ela ficou chateada porque os comentários surgiram pela não aceitação do novo relacionamento dela, que está namorando o ator Ricardo Vianna. Os dois oficializaram o romance em 3 de novembro.

“Cheguei e fui ver os comentários da minha última foto… E só falam do meu antigo relacionamento… Pra que, gente? Cada um seguiu o seu caminho. Já deu…”, disse ela.

Após o pronunciamento de Lexa, alguns internautas demonstraram apoio a ela. “É inveja, menina. Continue feliz vivendo sua própria vida”, declarou uma usuária da rede social. “Amiga, para de olhar. Vão falar de qualquer forma mesmo”, aconselhou outra. “O povo não consegue superar o relacionamento alheio”, escreveu ainda uma terceira.

Relembre

Antes do “Big Brother Brasil”, em outubro de 2022, Guimê e Lexa já haviam anunciado o primeiro divórcio. Contudo, quando o MC estava prestes a entrar no elenco do reality, em dezembro do mesmo ano, os dois reataram a relação.

Já confinado no “BBB: 23”, Guimê recebeu o apoio de Lexa. Ao decorrer da participação, porém, o ex-BBB foi acusado de assediar uma das participantes e foi expulso da competição.

Fora da casa mais vigiada do Brasil, o famoso conversou com a esposa e ambos optaram por continuarem juntos. Depois, no entanto, eles anunciaram uma nova separação em setembro deste ano. Dessa vez, o artista expôs que Lexa o teria traído e que, hoje em dia, eles não se falam mais.

Enquanto Lexa segue com Ricardo Vianna, Guimê segue solteiro. Ele, inclusive, comemorou o seu aniversário, em 10 de novembro, sozinho. “Hoje eu decidi curtir minha própria companhia, algo que faz tempo que eu não fazia… Assim então vou começar o meu dia, com muita gratidão, fé, paz, amor e alegria!!!”, declarou.