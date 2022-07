Latino diz que a ex, Mirella Santos, era confundida com mulher trans

O cantor Latino, que foi casado por 7 anos com Mirella Santos, revelou que seus amigos o "zoavam" porque pensavam que a dançarina era uma mulher trans.

O comentário do artista aconteceu após a modelo dizer que passou por um problema no aeroporto de Dubai, nos Emirados Árabes, ao ser confundida com uma trans.

“No início do meu relacionamento com ela, meus amigos me zoavam dizendo que eu estava saindo com uma trans. Eu, na época, não ligava, até porque não sou um cara preconceituoso. Achei engraçado isso vir à tona depois de uma década. Minha risada foi de lembrar da época e não em tom de deboche”, disse ele em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do site Em Off.

Latino ainda continuou a comparar a ex e disse ter carinho por ela. "A Mirella tem a alegria de uma trans vivendo numa eterna plenitude. O que fez eu me aproximar dela, na época, foi exatamente essa energia contagiante. Tomara que ela nunca mude esse seu jeito moleca. Com todo respeito ao seu atual marido", afirmou.

Mirella é confundida em aeroporto

Mirella Santos contou que viveu uma situação inusitada e preconceituosa durante uma viagem romântica aos Emirados Árabes com o marido Wellington Muniz, o Ceará.

“Teve uma história muito engraçada comigo, quando eu estava entrando em Dubai. Quando cheguei na alfândega, tinha um habib que olhou pra minha e perguntou: ‘o que você veio fazer aqui? Eu disse: ‘passear. Tô de férias e aniversário de casamento’. E ele olhava pra minha cara, falou a língua dele e chamou outra pessoa. Ele pediu pra gente ir pra outro lugar que tinham várias cabines e vários oficiais. O cara pegou meu passaporte, começou a olhar, chamou todos. Eles olhavam e começavam a rir”, revelou ela.