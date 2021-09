Lary Bottino vai substituir Medrado em 'A Fazenda 13', diz colunista

A influenciadora digital Lary Bottino vai entrar em "A Fazenda 13" no lugar de Fernanda Medrado. A rapper tocou o sino pela terceira vez nesta quinta-feira (23) e desistiu do reality show.

Informações foram divulgadas pelo colunista Flavio Ricco, do R7. Segundo ele, Medrado já está fora do programa e terá de devolver parte do cachê recebido, além de não receber o carro que ganhou em uma das atividades.

Medrado não era mais vista em nenhuma das câmeras da transmissão 24 horas desde o início da noite desta quinta. A participante Sthe Matos chegou a comentar com os colegas de confinamento que ela havia batido o sino.

Câmeras chegaram a ser cortadas e alguns participantes já sentiram a falta de Medrado. A apresentadora Adriane Galisteu confirmou a saída da peoa ao vivo na edição desta quinta e comunicou o fato aos participantes.

A peoa manifestou o desejo de desistir do reality nessa quarta-feira (22), quando tocou o sino duas vezes. Ela afirmou que estava frágil emocionalmente e com medo de julgamentos do público.

Quem é Lary Bottino?

Lary Bottino já participou de duas temporadas de "De Férias com Ex", da MTV, inclusive com a última na edição "Celebs 2", junto a Rico Melquiades, que está no elenco do reality rural.

Ela já apesentou o programa "Dentro da Casinha" com Anitta. Em agosto, inclusive, a dupla trocou farpas nas redes sociais.

A paulista de 22 anos e com quase 70 tatuagens no corpo tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e já mostrou seu temperamento forte no "De Férias com Ex".