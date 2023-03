Klara Castanho fala pela primeira vez sobre estupro e gravidez indesejada: 'confiar na Justiça'

Após meses de silêncio, Klara Castanho, de 22 anos, falou pela primeira vez sobre o estupro e a gravidez indesejada. Durante a gravação do programa Altas Horas, especial Mês da Mulher, da TV Globo, a atriz comentou sobre a violência que sofreu. Castanho ainda repercutiu os momentos que esteve afastada de redes sociais e eventos públicos. As informações são da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Klara desabafou na gravação ao lado da ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara, da jornalista Sandra Anneberg e da ex-BBB Tina Calambra, também convidadas no programa. Com a plateia emocionada, Klara falou sobre o momento difícil que enfrentou.

Klara Castanho atriz "Foi um período de recolhimento voluntário depois de tudo o que aconteceu no ano passado. Depois que vim a público, de novo, de forma forçada, eu denunciei todos os crimes aos quais fui submetida. Todos, sem nenhuma exceção. E o que me resta neste momento, e ainda bem, é confiar na Justiça e eu confio muito. Não só na Justiça, mas numa Justiça maior"

A escolha do programa Altas Horas aconteceu pelo acolhimento já conhecido da atração semanal da TV Globo. Serginho Groisman, apresentador do programa, falou que Klara virou mulher, mesmo com apenas 22 anos. "Ela diz que escolheu o "Altas horas" pelo acolhimento que o programa permite. Falou sobre como foi forçada a expor sua vida privada e fez uma reflexão muito madura sobre as redes sociais", contou.

A atriz entrou com uma ação em 2022 contra o jornalista Léo Dias e as youtubers Antonia Fontenelle e Adriana Kappaz por calúnia, difamação e injúria. Ela também acionou o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Segundo Klara, uma enfermeira ameaçou vazar a informação que ela havia tido um filho logo após sair da sala de parto - essa investigação foi arquivada.

RELEMBRE O CASO

Klara Castanho publicou carta aberta relatando ter sido vítima de estupro quando estava longe de familiares e amigos. A atriz ainda relatou que engravidou e que entregou a criança direto para adoção. A revelação da atriz aconteceu dia 25 de junho de 2022. Klara compartilhou que não sabia sobre a própria gravidez.

Após a violência sexual, Klara tomou a pílula do dia seguinte e tentou seguir a vida apesar do trauma. No entanto, após sentir muitas dores, foi ao médico e descobriu a gravidez em meio a uma tomografia.

"Fui informada que eu gerava um feto no meu útero. Sim, eu estava quase no término da gestação quando eu soube. Foi um choque. Meu mundo caiu. Meu ciclo menstrual estava normal, meu corpo também. Eu não tinha ganhado peso e nem barriga", detalhou.

A atriz ainda sofreu violência médica depois a descoberta da gravidez. "Esse profissional me obrigou a ouvir o coração da criança, disse que 50% do DNA eram meus e que eu seria obrigada a amá-lo. Essa foi uma da série de violências que aconteceram comigo", disse.

Então, procurou uma advogada e tomou a decisão de entregar a criança diretamente para adoção.