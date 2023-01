Caso Klara Castanho: Coren arquiva investigação e nega vazamento de informações

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) arquivou o processo de sindicância sobre suposto vazamento de informações privadas da atriz Klara Castanho.

Em nota enviada ao jornal Folha de S. Paulo, o conselho disse que "seguiu todos os ritos processuais, solicitou documentos à instituição hospitalar e convocou os profissionais do plantão à época do fato denunciado, porém não constatou a participação de nenhum profissional de enfermagem em relação ao vazamento de quaisquer informações sigilosas de pacientes".

O Coren disse também que não recebeu denúncia por parte da atriz sobre o tema. A assessoria de Klara informou ao jornal que "todas as medidas judiciais fundamentais foram tomadas pela equipe jurídica da atriz, para que os envolvidos sejam investigados e respondam por seus atos".

As investigações do caso seguem em segredo de justiça. Em junho de 2022, Klara relatou ter sido vítima de estupro e engravidado. Ela contou que decidiu entregar o bebê para adoção e, no dia do nascimento, uma enfermeira ameaçou vazar a informação para a imprensa.

Sem que a atriz falasse sobre a situação, os colunistas Matheus Baldi e Leo Dias e a apresentadora Antonia Fontenelle expuseram o caso. Baldi se desculpou com a atriz.

Léo Dias chegou a publicar uma reportagem no Metrópoles com os dados do nascimento da criança, incluindo data e local, informações cujo sigilo deveriam ser resguardado, conforme o ECA. A publicação foi apagada e também motivou um pedido de desculpas.

Relembre o caso

Na época, Klara Castanho se pronunciou sobre o assunto após ter o nome entre os assuntos mais comentados das redes sociais. Os usuários mencionaram ela após Antonia Fontenelle dizer, em uma transmissão ao vivo, que "uma atriz global de 21 anos teria engravidado e doado a criança para adoção".

Anteriormente, Leo Dias falou sobre o assunto, sem citar o nome da artista, em uma entrevista para o programa de auditório "The Noite com Danilo Gentili", do SBT.

A denúncia da atriz provocou o Coren-SP, que iniciou uma investigação sobre os profissionais que poderiam ter vazado as informações clínicas dela à mídia.

Klara Castanho entrou com queixa-crime na Justiça contra Leo Dias, Antonia Fontenelle e Adriana Kappaz por calúnia, difamação e injúria. Ela alega que o trio inventou mentiras sobre a gravidez dela. A artista afirma ter se sentindo "humilhada" com a divulgação do estupro que sofreu.