Kevin Spacey é absolvido em julgamento após acusação de crimes sexuais

O ator norte-americano Kevin Spacey foi absolvido, nesta quarta-feira (26), dia em que completa 64 anos, da acusação de agredir quatro homens sexualmente no Reino Unido. O julgamento ocorreu em Londres e durou cerca de um mês.

Segundo o jornal Daily Mail, o astro de 'Beleza Americana' (1999) foi às lágrimas ao ouvir o veredicto. Ele era acusado de abusar da própria fama e poder para cometer ao menos nove ataques sexuais. Contudo, após 12 horas de deliberação, o júri declarou Spacey inocente de todas as acusações.

As primeiras acusações contra Spacey surgiram em 2017, no início do movimento #MeToo, em um momento em que estava no auge da fama como protagonista de "House of Cards", da Netflix. E, desde que foi acusado, Spacey viu ruir sua carreira artística e teve de pagar uma multa milionária aos produtores da série, da qual foi demitido.

Diante do júri, o ator se descreveu como um "grande paquerador", mas negou qualquer comportamento "violento", "agressivo" ou "doloroso", afirmando que os argumentos da acusação eram "fracos". Além disso, ele se declarou inocente, "destruído" pelas acusações e lamentou uma "reputação perdida".

Segundo a revista Variety, após ser declarado inocente, Spacey disse à imprensa que era "imensamente grato ao júri" por ter dedicado tempo para "examinar cuidadosamente todas as evidências e todos os fatos" antes de chegar à decisão. "Estou emocionado com o resultado de hoje", declarou o ator.

As acusações

Durante o julgamento, o júri ouviu os relatos dos quatro homens que fizeram as denúncias. Um deles, que conheceu Spacey no início dos anos 2000, no teatro Old Vic, relatou uma agressão sexual que teria sofrido durante um deslocamento de carro, dirigido por ele. Spacey rebateu que os dois tiveram um relacionamento "consensual" que envolvia alguns toques, mas afirmou que respeitou os limites do companheiro.

A segunda acusação disse respeito a um evento de caridade em 2005, no qual Spacey teria feito comentários sexualmente agressivos antes de prender outra suposta vítima contra a parede e agarrar sua virilha. O ator, porém, negou ter conhecido o homem no evento.

A terceira denúncia – considerada a mais séria – envolvia uma possível sentença de prisão perpétua. Um homem alegou que visitou o apartamento de Spacey em Londres, em 2008, e acabou adormecendo, mas, ao acordar, se deparou com o ator fazendo sexo oral nele. Spacey, por sua vez, disse que o encontro foi consensual e forneceu registros telefônicos que contradisseram o relato da suposta vítima.

Na quarta reclamação, a suposta vítima disse que conheceu Spacey em um pub e depois foi com um grupo para uma festa numa casa alugada pelo ator em Gloucestershire. No local, Spacey teria beijado o pescoço dele e agarrado sua virilha, dizendo "seja legal". O ator negou a agressão sexual, mas descreveu o encontro como um "passe desajeitado".

Julgamento nos EUA

Conforme O Globo, em outubro do ano passado, o tribunal de Nova York, nos Estados Unidos, também inocentou Spacey de uma acusação de abuso sexual feita pelo também ator Anthony Rapp, que disse ter sido abusado aos 14 anos.