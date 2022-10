Júri considera Kevin Spacey inocente em acusação de assédio por Anthony Rapp

O júri considerou Kevin Spacey inocente na acusação de assédio movida por Anthony Rapp. A ação civil movida pelo ator foi recusada nesta quinta-feira (20). Na denúncia, ele acusava o protagonista da série "House of Cards" de uma agressão sexual ocorrida há 36 anos, pela qual exigia uma indenização de US$ 40 milhões.

A Justiça declarou o acusado "não responsável", segundo anunciou o tribunal federal do distrito sul de Manhattan. A bancada, composta por seis mulheres e seis homens, teve que responder a um questionário com oito perguntas apresentado pelo juiz instrutor do caso, Lewis Kaplan, ao fim de quase duas semanas de julgamento.

Denúncia

Quando Rapp se apresentou à Justiça de Nova York, em setembro de 2020, ele afirmou que Spacey o convidou para uma festa em seu apartamento em Manhattan e tentou agredi-lo sexualmente após todos irem embora.

A psicóloga Lisa Rocchio assinalou que em 2017, quando Rapp denunciou publicamente os fatos pela primeira vez, em artigo na revista "BuzzFed", desenvolveu um quadro completo de estresse pós-traumático.

Acusações

Kevin Spacey desapareceu das telas e dos palcos após ser arrastado há cinco anos pela onda global do #Metoo, que teve origem nos Estados Unidos.

Seus problemas com a Justiça ainda não acabaram. Em junho que vem, ele voltará a se sentar no banco dos réus no Reino Unido por uma suposta agressão sexual, e teve que pagar US$ 31 milhões à produtora de House of Cards, Media Rights Capital, porque as acusações contra ele aceleraram o fim da série.