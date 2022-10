Avião faz pouso de emergência na Colômbia após ter combustível para voar só mais 6 minutos

Um avião da companhia aérea colombiana Viva Air fez um pouso de emergência em Montería, na Colômbia, com combustível nos tanques para apenas para mais seis minutos de voo. As informações são do g1.

O incidente aconteceu na última segunda-feira (17), quando o voo 8332 decolou de Cali às 10h45 (hora local, 12h45 em Brasília) com destino a Riohacha, ambas cidades colombianas.

O caso veio à tona após um passageiro fotografar o painel do avião. A imagem mostra que o campo FOB (sigla em inglês para "combustível a bordo") indicava somente 200 kg de combustível restantes, suficientes para mais seis minutos de voo, considerando um consumo de 2.000 kg de combustível por hora de um Airbus A320 Neo.

O modelo da aeronave, com capacidade para 188 passageiros, deveria ter combustível necessário para voar por pelo menos mais 30 minutos antes de pousar – a chamada "reserva final" - segundo consta no regulamento colombiano de aviação civil.

Mau tempo impediu pouso original

Devido ao mau tempo, o avião ficou voando em círculos nas proximidades do aeroporto à espera de melhores condições para o pouso. Sem sucesso, seguiu para Rionegro, perto de Medellín, o mesmo aeroporto onde o avião da Chapecoense pretendia pousar em 2016.

Mesmo assim, a aeronave não conseguiu pousar por causa do tempo. Quando o avião ficou com menos combustível do que o necessário para 30 minutos de voo, o piloto declarou emergência e seguiu para a cidade de Montería, onde aterrissou 3 horas e 20 minutos depois de decolar de Cali.

Legenda: Trajetória do Airbus mostra que piloto tentou pousar em Riohacha e depois em Medellín. Sem sucesso, voo foi desviado para Montería, onde aterrissou Foto: Reprodução/FlightRadar24

Segundo o jornal El Tiempo, a Aerocivil, autoridade de aviação civil da Colômbia, irá investigar o caso.

Em nota, a Viva Air atribuiu a situação às condições meteorológicas, afirmou cumprir o regulamento colombiano de aviação e que, originalmente, o voo 8332 tinha combustível suficiente para mais do que o dobro do tempo inicial previsto de voo. A empresa disse que irá colaborar com a apuração.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo