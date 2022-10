Casos de bactéria comedora de carne atingem recorde na Flórida após furacão

O condado de Lee, na Flórida (EUA), registrou 29 casos e quatro mortes provocadas pela Vibrio vulnificus, conhecida como comedora de carne, após a passagem do furacão Ian no dia 28 de setembro. Com esses diagnósticos recentes, o estado americano registrou neste ano 65 casos e 11 mortes contra 34 diagnósticos positivos e 10 óbitos de 2021.

Na última segunda-feira (17), um porta-voz do Departamento de Saúde da Flórida confirmou que houve um "aumento anormal nos casos de infecções por Vibrio vulnificus como resultado da exposição às enchentes e à água parada após o furacão Ian".

A nota oficial do órgão pede que os moradores "estejam sempre cientes dos riscos potenciais associados ao expor feridas abertas, cortes ou arranhões na pele à água quente salobra ou salgada".

O Departamento de Saúde alerta que os níveis de bactérias podem ser aumentados pelos vazamentos de esgoto. "À medida que a situação pós-tempestade evolui, as pessoas devem tomar precauções contra infecções e doenças causadas pela Vibrio vulnificus".

Transmissão

As contaminações podem ser causadas a partir do contato da bactéria com feridas abertas. A bactéria vive em água salobra quente, como água parada de enchente.

A Vibrio é conhecida como "comedora de carne" porque pode causar fasciíte necrosante, isto é, a decomposição do tecido.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA também afirmam que a bactéria pode levar o paciente a uma sepse caso entre na corrente sanguínea e, em alguns casos, amputações.

