Liz Truss renuncia ao cargo de primeira-ministra britânica

A primeira-ministra britânica Liz Truss anunciou, na manhã desta quinta-feira (20), a renúncia ao mandato no cargo, menos de dois meses após tomar posse. "Eu reconheço, dada a situação, que não posso entregar o mandato ao qual fui eleita pelo Partido Conservador", declarou na porta da residência oficial, em Downing Street, diante de uma dezena de repórteres.

Em meio ao anúncio, Truss assegurou que deve permanecer no cargo até que um sucessor seja eleito. Para isso, segundo ela, uma eleição para definir a nova liderança deve acontecer já na próxima semana.

Enquanto isso, logo após a renúncia de Liz Truss, o chefe da oposição trabalhista no Reino Unido se posicionou fortemente a favor de eleições imediatas para a escolha de um novo premiê.

Renúncia de ministros

Ainda na quarta-feira (20), a ministra do Interior do Reino Unido, Suella Braverman, apresentou renúncia, criticando a condução do governo atual. Anteriormente, o ministro das Finanças, Kwasi Kwarteng, também se demitiu após capitanear um plano econômico polêmico, substituído em seguida por Jeremy Hunt.

Liz chegou a negar que renunciaria ao cargo, mas a pressão do partido teria sido maior. Agora, o receio é que as novas eleições possam significar longas batalhas fratricidas, o que pode ser evitado em caso de união para a chegada em um consenso.

